Drie filmreleases in mei om naar uit te kijken

Van sms’jes en socials posts tot dating bios, het is geen geheim dat Generatie Z graag emoji’s gebruikt in hun online communicatie. Of het nu gaat om aan een boodschap een extra dimensie emotie te voorzien of gewoonweg om hilariteit op te wekken, het voeren van conversaties met behulp van emoji’s is een heel natuurlijk gegeven bij hen. Één van de belangrijkste voordelen van emoji’s? Ze overstijgen zowel culturele verschillen als taalbarrières. Maar het zal je misschien niet verbazen dat deze generatie, net zoals bij het gebruik van jongerentaal, graag hun eigen betekenis geven aan sommige emoji’s.