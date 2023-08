The Equalizer 3: «Met deze actieheld kun je je identificeren»

John Wick. Jason Bourne. Ethan Hunt. James Bond. Frank Martin. Geen gebrek aan moderne actiehelden die lijf aan lijf op hun best zijn. Wie zeker ook thuishoort in dat rijtje is voormalig geheim agent Robert McCall (rol van Denzel Washington), de stoïcijnse hoofdfiguur uit de ‘Equalizer’-serie. In het derde deel denkt hij in het zuiden van Italië tot rust te komen. Maar dat is buiten de plaatselijke maffia gerekend. McCall is een unieke actieheld, vindt regisseur Antoine Fuqua (‘Training Day’).

Hoe zou je het overkoepelende verhaal van de drie ‘Equalizer’-films samenvatten?

Antoine Fuqua «Als het verhaal van iemand die zijn plaats in de wereld probeert te vinden. Ik ken een aantal mannen zoals hij, ex-special forces. Ze hebben altijd in de schaduw gewerkt en ze hebben geen optocht of gouden handdruk gekregen toen ze een punt zetten achter hun carrière. Dus zoeken ze zelf waar ze thuis horen. McCall wil tussen de gewone mensen wonen, ergens waar hij zich thuis voelt.»

Wat maakt hem volgens jou uniek als actieheld?

«Hoe gewoon hij is. Hij is geen gladde kerel. Hij is niet chic. Je kunt je met hem identificeren. Sommige actiehelden zijn zo verbluffend dat je je moeilijk kunt voorstellen dat je in zijn schoenen loopt. Ik zie mezelf bijvoorbeeld niet met een motorfiets van een rots springen en daarna met een parachute op een rijdende trein landen. (lacht) McCall is gewoon iemand die nu en dan afrekent met een paar tegenstanders. Al heeft hij uiteraard wel enkele vaardigheden die de meeste mensen niet hebben.»

Hij blijft wel in alle omstandigheden zo koel als een kikker. Ik zou ofwel panikeren ofwel mijn zelfbeheersing verliezen.

«Ik ook!» (lacht)

Wat zou er nodig zijn om Robert McCall van zijn stuk te brengen?

«Goeie vraag. (denkt na) Ik denk niet dat hij dat ooit zou doen. Ik heb veel vrienden die bij de SAS en Navy Seals horen, en die worden opgeleid om met chaos om te gaan. Daar voelen ze zich net in hun element. Hun hartslag vertraagt in die omstandigheden. Ze worden heel rustig. Zo is het ook bij McCall. Als hij geconfronteerd wordt met geweld weet hij perfect hoe hij moet reageren. Hij ziet het voor zich.»

Tussen de eerste ‘Equalizer’ en deze derde film zit bijna tien jaar. Pak je de actiescènes nu anders aan dan toen?

«Natuurlijk. Ik ben rijper geworden, en Denzel Washington ook. Ik probeer meer met de voeten op de grond te houden bij die scènes. Denzel is 68 jaar oud. Je kunt op die leeftijd niet blijven springen en dartelen. (lacht) Dus vraag ik me af wat een man van bijna 70 jaar oud nog zou kunnen als hij zichzelf in vorm zou houden. Ik doe geen zotte dingen meer. Denzel die een salto maakt tegen een muur? Ik denk het niet, nee.» (lacht)

Is Denzel het daar altijd mee eens?

«O ja. Als je hem iets wil laten doen wat hij niet gelooft, zal hij gewoon weigeren. ‘Ik ga die trap op rennen en om de paar treden tegen iemand vechten! Mijn knieën doen pijn!’ (lacht) Hij weet heel goed wat hij nog kan. En wat niet.»

Is het dan moeilijker om te doen geloven dat hij veel jongere gangsters kan verslaan?

«Niet met Denzel. Hij heeft zoveel uitstraling en kracht. En hij is nog altijd heel fysiek. Hij gaat naar de fitness. Met hem is het niet moeilijk. En uiteindelijk gaat het erom dat McCall vooral slimmer is dan die jongere gangsters. Samen met zijn fysieke talenten is dat dodelijk.»

In ‘The Equalizer 3’ neemt hij het op tegen de Camorra, de maffia uit de streek van Napels. Je hebt in de vorige films al Russische en Amerikaanse en Turkse gangsters opgevoerd. Wat maakt de Italiaanse anders?

«Ik heb een beetje research verricht naar de Camorra, en ik heb de indruk dat ze wilder en jonger zijn. Ze volgen niet dezelfde regels. En het is ook veel meer een bende. Dat zie je in de film. Je schakelt de Camorra niet zomaar uit. Als je er één doodt, krijg je er drie andere in de plaats. Je kunt er geen einde aan maken. Daar moet McCall een oplossing voor zien te vinden.»

Review ***

Wie we daar hebben in Altamonte, een pittoresk (en fictief) kuststadje aan de Amalfitaanse kust! Robert McCall (Denzel Washington), de vreedzame wreker en voorvechter van het verongelijkte voetvolk, is er niet per toeval beland. Tijdens een missie raakt hij gewond, en hij wordt opgevangen door een lieve dokter die verder geen vragen stelt. Het duurt niet lang voor McCall zich helemaal thuis voelt in het stadje… en de lokale maffia tegen zich in het harnas jaagt. Regisseur An-toine Fuqua en zijn scenaristen weten precies waar de ‘Equalizer’-serie om vraagt, en vooral ook hoe ze dat moeten leveren zonder in herhaling te vallen. ‘The Equalizer 3’ past dan ook perfect in het rijtje maar heeft toch een eigen toon, met name omdat de film rekening houdt met de voortschrijdende leeftijd van zijn hoofdpersonage. De actie is gebald en brutaal, wat je mag verwach-ten met iemand die snapt dat hij zijn energie best doseert. Dat de schurken deze keer minder tot de verbeelding spreken en de stroop er soms al te dik opligt, maakt finaal niet zoveel uit.