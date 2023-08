Feest in Venetië ondanks staking in Hollywood

Je kunt er niet omheen: de stakingen die Hollywood lamleggen, hebben ook gevolgen voor internationale filmfestivals zoals de Mostra van Venetië. Omdat de stakende acteurs ook geen promotie voeren voor films zullen de rode lopers kaler ogen dan gewoonlijk. Het programma ziet er gelukkig even gevarieerd en smakelijk uit als altijd. En de filmwereld is sowieso veel groter dan enkel Amerika! Een greep uit het aanbod.

The Caine Mutiny Court-Martial

Begin deze maand namen we afscheid van de Amerikaanse regisseur William Friedkin, legendarisch door onder meer ‘The Exorcist’ en ‘The French Connection’. Vlak voor zijn dood werkte hij nog dit drama af, over de krijgsraad tegen een marine-officier die zijn kapitein opzijschoof omdat hij vond dat de man zich onverantwoordelijk en gevaarlijk begon te gedragen. Onder meer Kiefer Sutherland en Jason Clarke spelen mee. DogMan

We kennen Luc Besson vooral van actie en spektakel à la ‘The Fifth Element’, ‘Léon’ en ‘Lucy’. Nu en dan gooit de Franse regisseur het echter ook over een intiemere boeg. ‘DogMan’ hoort in die categorie thuis, een intiem drama over een jonge kerel die in zijn korte leven al heel veel pijn, ontbering en mishandeling heeft gekend. Omdat hij de menselijke soort niet meteen verbindt met warmte en geborgenheid zoekt hij de liefde bij zijn trouwe roedel honden. Evil Does Not Exist

Verblijven in de ongerepte bossen met alle comfort en voorzieningen — ‘glamping’ klinkt aantrekkelijk. Alleen heeft die luxueuze vorm van kamperen ook onvoorziene negatieve gevolgen. Dat ervaren de hoofdpersonages uit de nieuwe film van Ryusuke Hamaguchi (‘Drive My Car’), een vader die samen met zijn jonge dochter leeft op het ritme van de natuur. De confrontatie met vertegenwoordigers van het glampingbedrijf zal hun leven ingrijpend veranderen. Ferrari

Sinds ‘Manhunter’, ‘The Last of the Mohicans’ en ‘Heat’ kan regisseur Michael Mann eigenlijk niets meer fout doen in onze ogen. Intussen is de man 80, maar hij blijft films maken. Acht jaar na de actiethriller ‘Blackhat’ duikt hij weer op met het biografische verhaal van de voormalige F1-piloot Enzo Ferrari (rol voor Adam Driver, foto rechts). Of liever: van vier bewogen maanden uit zijn leven in 1957, toen zowel zijn huwelijk, zijn ouderschap als zijn autofabriek op de rand van de afgrond balanceerden. Holly

Vorig jaar stond Cannes in het teken van de Vlaamse film, dit jaar zijn we aanwezig in Venetië, waar de nieuwe film van Fien Troch (‘Home’) meedingt naar de Gouden Leeuw. De plot belooft alvast het beste, want het gaat over een 15-jarig meisje dat op een ochtend onwillekeurig beslist om die dag niet naar school te gaan. Wanneer net dan een verwoestende brand in het schoolgebouw verschillende slachtoffers maakt, kijkt iedereen met heel andere ogen naar Holly. En niet noodzakelijk met goeie bedoelingen. The Killer

In Cannes is Netflix tot nader order niet welkom, maar Venetië ontvangt de streamingreus al jaren met open armen. Ook dit jaar staan weer verschillende van hun titels op het programma, en de meest intrigerende is ongetwijfeld de nieuwe film van David Fincher (‘Fight Club’). Die zocht de mosterd zowaar bij een Franse strip, ‘Le Tueur’, over een huurmoordenaar die opgejaagd wild wordt in een internationale klopjacht. De titelrol is voor Michael Fassbender. Maestro

Nog een Netflix-titel is de tweede langspeelfilm van Bradley Cooper als regisseur, na ‘A Star Is Born’. Ook ‘Maestro’ is weer een liefdesverhaal tegen de achtergrond van de muziekindustrie. Centraal staat namelijk het huwelijk tussen de vermaarde componist Leonard Bernstein (‘West Side Story’) en zijn geliefde Felicia. Cooper neemt zelf de rol van Bernstein voor zijn rekening [met valse neus, wat al voor heel wat controverse zorgde, nvdr.], Felicia wordt gespeeld door Carey Mulligan. Poor Things

Een vreemde maar briljante wetenschapper slaagt erin om een jonge vrouw, Bella, terug tot leven te wekken. Ze blijkt bijzonder leergierig en het duurt dan ook niet lang voor ze (met de hulp van een gladde advocaat) ontsnapt om de wijde wereld te verkennen. In zijn zoveelste surrealistische en geflipte werkstuk slaat de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos (‘The Favourite’) opnieuw de handen in elkaar met Emma Stone (links), die voor de gelegenheid voorzien is van een indrukwekkend stel wenkbrauwen.

Priscilla

Amper een jaar nadat Baz Luhrmann het verhaal van Elvis verfilmde, buigt Sofia Coppola (‘Lost in Translation’) zich over het leven van Priscilla Beaulieu, het tienermeisje dat de grote liefde van The King zou worden. Afgaande op de eerste reacties lijkt het erop dat de cineaste even eigenzinnig uit de hoek zal komen als in haar ‘Marie Antoinette’. Woordvoerders van de familie Presley hebben al laten weten dat ze de film maar niks vinden, Priscilla zelf staat er dan weer helemaal achter. Dat belooft. The Promised Land

Een internationale vedette die alvast zeker wel zijn gezicht zal laten zien in Venetië is Mads Mikkelsen. Hij speelt namelijk de hoofdrol in een Deense film, een historisch drama over een verarmde militair die midden 18de eeuw een stuk grond in het barre Jutland vruchtbaar wil maken. Zwaar en ondankbaar werk, en hij jaagt zo bovendien een lokale grootgrondbezitter tegen zich in het harnas. Wat begint als pesterijen escaleert al snel tot een oorlog die alles en iedereen meesleurt.

Het tachtigste filmfestival van Venetië loopt van 30 augustus tot en met 9 september.