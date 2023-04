GAMES. Pak je spiezen en UV-lampen, ‘Redfall’ komt eraan!

Op 2 mei verschijnt ‘Redfall’ voor Xbox en PC, en de game laat nu al van zich spreken. Wat je mag verwachten? Dat legt Metro even haarfijn uit, want een week voor de release kregen we de kans om er in avant-première onze tanden in te zetten.

We trokken naar de kantoren van Bethesda France in Parijs om als een van de eerste proefkonijnen ter wereld ‘Redfall’ uit te proberen. Voor we met de game aan de slag mochten, stelde ontwikkelaar Harvey Smith zijn nieuwste telg hoogstpersoonlijk voor. Zoals wel vaker het geval is in de gamewereld zullen zijn naam en gezicht het grote publiek waarschijnlijk weinig zeggen. Nochtans heeft de Amerikaan een cv om «u» tegen te zeggen.

Smith deed zijn legerdienst bij de US Air Force en kwam midden jaren 1990 in de wereld van de videogames terecht. Tijdens een carrière van meer dan 25 jaar werkte hij als designer en scenarist mee aan vermaarde titels als ‘Deus Ex’, ‘Area 51’ en ‘Dishonored’. Toen wij hem ontmoetten, kwam hij als hoofd van studio Arkane Austin en creative director praten over zijn nieuwe game ‘Redfall’.

Vampieren op het menu

In ‘Redfall’ krijgt de gamer af te rekenen met vampieren. Je arriveert op Redfall Island in Massachusetts in een stadje dat overrompeld wordt door hordes bepaald onsympathieke bloedzuigers. Ze hebben de zon verduisterd en de inwoners afgesneden van de buitenwereld.

De schrijvers van Arkane Austin hebben vier personages met zeer uiteenlopende persoonlijkheden en eigenschappen verzonnen die op dat verdoemde eiland de orde moeten herstellen: een huurling, een cryptozoöloog (gespecialiseerd in mythische monsters), een militaire ingenieur en een student. Elk van die karakters heeft eigen skills en een unieke speelstijl. Remi de la Rosa, de ingenieur, heeft bijvoorbeeld als assistent een kleine robot op vier poten, een machine die niet hoeft onder te doen voor Spot van robotica-pionier Boston Dynamics. Huurling Jacob Boyer heeft dan weer een ‘spectrale raaf’ aan zijn zijde.

Tijdens je missies loop je allerlei soorten vampieren tegen het lijf, die niet altijd even gemakkelijk te zien en te verslaan zijn. Ze zweven boven de grond en fluisteren je bijzonder enge woorden in het oor. Ze zijn bovendien niet de enige tegenstanders die je pad kruisen. Het stadje loopt ook vol gewapende milities en aanhangers van de vampieren. Je hebt het al begrepen: veel gewone burgers zul je niet vinden op Redfall Island, vijanden des te meer.

Onze eerste indrukken

We mochten ons anderhalf uur in de game verdiepen en raakten compleet ondergedompeld in de wereld. In de tijd die we kregen slaagden we erin om onze personages tot niveau 7 te tillen. Van bij de eerste stappen die je zet, herken je het DNA van de games die Arkane bouwt, met een goed ontwikkelde verhaallijn en een open wereld die de spelers veel vrijheid gunt. Er vallen veel dingen te doen en je kunt verschillende benaderingen proberen. Ga je voor een voorzichtige infiltratie, of val je met de deur in huis met het risico dat je binnen de kortste keren in het ziekenhuis ligt? Aan jou om te kiezen! Je kunt het stadje tot in de kleinste hoekjes verkennen, nevenmissies uitvoeren, burgers bevrijden, schuilplaatsen vrijspelen, loot boxes doorzoeken om betere wapens te vinden, of gewoon de belangrijkste verhaallijn volgen. Het idee om vier extreem diverse hoofdfiguren te creëren werkt perfect. Als je op je eentje speelt, is het echter niet mogelijk om onderweg te veranderen van personage. De keuze die je aan het begin maakt, is definitief, en dat vonden we eigenlijk jammer.

Probeer verschillende benaderingen

Op grafisch vlak kiest ‘Redfall’ voor een stijl die iets wegheeft van een tekenfilm. Het is de makers duidelijk niet om de prijs voor fraaiste game van het jaar te doen. Maar die artistieke keuze heeft zeker ook zijn charmante kant. De gameplay is dan weer zeer interessant, met name door de gevarieerde wapens en accessoires waarop je een beroep kunt doen. Om een vampier te doden kun je bijvoorbeeld opteren voor de ‘traditionele’ wijze, wat betekent dat je het monster eerst verzwakt met je vuurwapen en vervolgens afmaakt met een spies in het hart. Dat laatste mag je zeker niet vergeten, want anders zie je hem (of haar) ongetwijfeld terug. Een alternatieve aanpak is door een UV-wapen te hanteren dat recht uit ‘Ghostbusters’ geplukt lijkt. Zo’n flits UV-licht doet de vampier een handvol seconden bevriezen, tijd genoeg om het schepsel met enkele welgemikte kogels tot een hoopje as te herleiden.

Wat we verwachten

‘Redfall’ is een soort kruising tussen ‘Far Cry’ (een FPS in een open wereld) en ‘Left 4 Dead’ (co-op in een akelige omgeving). Hij zit ergens tussen single- en multiplayer in, en daar lijdt de game wat onder. Laten we er geen doekjes om winden: de game van het jaar zal ‘Redfall’ niet worden. Maar als je de Game Pass hebt en/of een vriend met wie je in co-op kunt spelen, dan is dit waarschijnlijk goed voor een geweldige tijd in een origineel universum. Op dit moment kunnen we ons onmogelijk al een precies idee vormen van de levensduur van de game of de exacte schaalgrootte van de wereldkaart. We kunnen alleen maar hopen dat het niet te kort en te klein zal zijn.