Het is officieel: uitreiking Emmy’s uitgesteld wegens staking in Hollywood

De verwoestende natuurbranden op de Amerikaanse eilandengroep Hawaï hebben het leven gekost aan zeker 55 mensen. De schade is aanzienlijk. Zowat 80% van de historische stad Lahaina, op het eiland Muai, is verwoest door de bosbranden op Hawaï. «Dit is de grootste natuurramp in de geschiedenis van Hawaï», aldus gouverneur Josh Green.