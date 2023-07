‘Holly’ van Fien Troch dingt naar Gouden Leeuw op filmfestival Venetië: «Ongelofelijke kans»

‘Holly’ zal in Venetië meteen ook in wereldpremière gaan. Dat is «een ongelofelijke kans», laat Troch weten in een persbericht. «Ik heb een bijzondere band met het festival en het is dan ook de perfecte start voor de internationale festivalcarrière van de film.» In 2016 had Troch met haar film ’Home’ op hetzelfde filmfestival al de prijs voor beste regie gewonnen in de nevencompetitie Orizzonti. «Dat we nu zeven jaar later worden uitgenodigd voor de officiële competitie, daar kon ik enkel van dromen.»