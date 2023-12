Horst Arts & Music kondigt eerste 34 namen aan: Skream & Benga, Octo Octa, Swayzak, Prosumer en meer

Dubstep pioneers en technolegendes

Het kroonjuweel van het festival dit jaar belooft niemand minder dan de dubstep-legendes Skream & Benga te worden. Na een onderbreking van meer dan tien jaar hervatten ze hun tournee, waarbij Horst in 2024 hun enige Belgische show is. Voor de liefhebbers van muzikale diversiteit verder weg van de conventionele four-to-the-floor sound, presenteert Horst dit jaar een line-up met heavyweights zoals Ben UFO, DJ Luv You, en een speciale D&B-set door Octo Octa, een trouwe gaste die al sinds de beginjaren van het festival regelmatig schittert. Het housespectrum van de line-up omvat enkele bijzondere acts die trouw blijven aan het fundament van 'true house music', waaronder Prosumer, Dee Diggs, Kennedy, en zelfs een live-optreden van het legendarische Swayzak.

Ook de techno-liefhebbers komen ongetwijfeld aan hun trekken op de 10e editie van Horst Arts & Music. Japanese pioneer DJ Nobu deelt het podium met Aurora Halal en Gentse legende Kr!z, bekend van de iconische Kozzmozz feesten of Berghain affiches, maakt zijn langverwachte festivaldebuut. Daarnaast tekenen Juliana Huxtable & JASSS present, en zakken Leeon en local hotshot Emily Jeanne (die in 2022 haar eerste keer op Horst stond) af naar Asiat Park in mei.

Asiat Park

In 2024 streeft Horst in de eerste plaats naar een viering van wat ze de afgelopen tien jaar reeds ambieerden te doen: de festivalervaring herdefiniëren door kunst, architectuur en muziek op een naadloze manier samen te brengen. «We zijn sterk van mening dat een festival, een nachtclub, een atelier en een kunsttentoonstelling een essentiële rol kunnen spelen in het opbouwen van gemeenschap en het vormgeven van de publieke ruimte», zegt Jochem Daelman, projectmanager bij Horst. Daarom heeft het festival zijn toewijding aan een diepere verbinding met Asiat Park in 2024 aangekondigd. «Dit jaar verdiepen we meer dan ooit onze band met Asiat Park, een park in ontwikkeling dat een speciale focus voor ons heeft. Binnen onze Atelierwerking zal een speciale workshop zich richten op het vormgeven van de publieke ruimte in het park», benadrukt Carole Depoorter, architecte bij Horst.