Lees mee op de eerste Vlaanderenleestdag!

Op zondag 23 april – niet toevallig Wereldboekendag – vindt de eerste editie van Vlaanderenleestdag plaats. In heel Vlaanderen zijn er leuke activiteiten rond boeken en verhalen en kan je meelezen op een aantal unieke leesplekken. Lezers verbinden en lezen zichtbaar maken, dat is het doel. Toon je als Vriend voor het Lezen en lees mee!

Wij selecteerden alvast enkele leuke activiteiten voor jong en oud. Slow Reading XL in de Bourla

Antwerpen

Antwerpen Leest bestaat op 23 april drie jaar, en dat laten ze daar niet passeren. In de fluwelen rode zitjes van de Bourla kun je tussen 14 en 18 uur terecht met je boek om één of meerdere uurtjes in stilte lezen. Ieder uur wordt de slow reading onderbroken voor een kort live intermezzo. Zo lezen onder meer dichteres Amina Belôrf en actrice Maaike Neuville voor uit hun werk. In de foyer kan je pauzeren of nakaarten met een drankje. Lees je liever met een muziekje op de achtergrond? Dan leen je een Silent Disco hoofdtelefoon uit voor een streepje klassieke muziek. Of je klapt de boeken even dicht om te luisteren naar een theatertekst van Radio Toneelhuis of sonnetten van Shakespeare. Boekentoren Leest

Gent

Op Vlaanderenleestdag wordt de leeszaal van de Boekentoren, die modernistische landmark van Henry Van de Velde in Gent, opengesteld als leesplek en voor de gelegenheid extra gezellig ingericht. Je kan je er rustig installeren met een boek dat je zelf meebrengt, maar de Universiteitsbibliotheek stelt ook een deel van de collectie open die normaal gezien in het magazijn zit. De selectie draait rond het Ergoeddag-thema ‘Beestig’, denk dus aan de Fabels van Jean de la Fontaine of Van de vos Reynaerde. Niet te missen! Boekdropping

Beringen

De bib van Beringen organiseert naast een ontbijtlezing met auteur Aya Sabi ook een boekdropping in de stad. Op 23 april worden er om 9 uur op tien originele plekken boekenpakketten gedropt. Bibliothecaris Anne Vrints legt uit: «Om 9 uur zullen we een tipje van de sluier oplichten. Dan delen we op sociale media en op affiches aan de bib foto’s van de boeken die we dropten met een indicatie van de verstopplek. Met een rebus geven we extra tips.» Er worden boeken gedropt voor jong en oud. Voor wie niet in de buurt van Beringen is: ook de Boekenjagers, die actief zijn in het hele land, zullen op Vlaanderenleestdag extra boeken droppen! Leesfestival in de Senaat

Brussel

Ook de Senaat zet haar deuren en salons open voor lezers. Iedereen Leest en Behoud de Begeerte organiseren er een mini-leesfestival met een resem mooie namen: Erik Vlaminck, Ish Ait Hamou, Pascale Platel, Phara De Aiguirre, Dimitri Leue, Wouter Deprez, Esohe Weyden, Ella Leyers, Jennifer Heylen, Edward van de Vendel en meer! Er is een programma voor gezinnen en een programma voor volwassenen. De plaatsen zijn beperkt, dus inschrijven is verplicht via www.iedereenleest.be. Boekenruil en boekenspeeddate aan zee

Knokke-Heist

Ben je aan zee dit weekend? Dan moet je in de bib van Knokke-Heist zijn voor een uitgebreid programma. Je kan er boeken ruilen op de boekenruilbeurs, een blind date doen met een ingepakt boek, boekentips sprokkelen van leesambassadeurs of live een leesclub meevolgen. Daarnaast is er een boekenspeeddate waarop je andere leesfans kan ontmoeten of kan je de lezing van auteur Anne Provoost meepikken. Voor ieder wat wils.