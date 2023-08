De Hamilton Brothers wisten het al vijftig jaar geleden: Music makes the world go round. Nu concerten van Taylor Swift letterlijk lokale economieën aanzwengelen, klinkt die boutade correcter dan ooit. Het zou je bijna doen vergeten dat er ook mensen bestaan die niet alleen niets hebben met Taylor Swift, maar met muziek in het algemeen. Die apathie tegenover muziek heeft een naam: muzikale anhedonie.