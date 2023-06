Onze bioscoopgids voor de zomer

De zomer is officieel in het land, olé olé! Maar ontsnap je liever aan die hete zomertemperaturen? Vermijd die drukkende, hete zomerdagen in een comfortabele bioscoop met airconditioning. Er spelen deze zomer een heleboel grote filmreleases in de zalen. Van ‘Barbie’ tot ‘Oppenheimer’ en ‘Indiana Jones’ tot ‘Mission: Impossible’, de zomer van 2023 belooft een cinematografisch paradijs te worden. Dit zijn de films waar we deze zomer niet op kunnen wachten.