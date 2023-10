Opnames van vierde seizoen ‘Emily in Paris’ starten in 2024 dankzij Olympische Spelen

De opnames zomaar verplaatsen naar de zomer van 2024 kon echter niet. Door de Olympische Spelen staat er een stop op alle opnames in Parijs van juni tot september. Op andere plaatsen, rond de Concorde en Jardins du Trocadero, mag al niet meer gefilmd worden vanaf maart. En daar stopten de problemen niet voor ‘Emily in Paris’. ‘Cité du Cinema’, de studio waar de vorige drie seizoenen ingeblikt werden, is al volgeboekt vanaf half november, eveneens door de spelen. De Netfix-serie zal nu dus opgenomen moeten worden in de Studios Monjoie. De rest wordt gefilmd op straat. De producers sloegen er evenwel in om alle puzzelstukjes bij elkaar te leggen, en prikten nu een startdatum voor de opnames: januari 2024.