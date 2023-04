‘Peter Pan & Wendy’: Jude Law geeft een nieuw gezicht aan Kapitein Haak

Terug naar Neverland (of Nooitgedachtland, als je liever de vertaling wilt). Na ‘The Jungle Book’ en ‘Pinocchio’ en met ‘The Little Mermaid’ aan de horizon zet Disney zijn reeks live action-remakes van animatieklassiekers verder met ‘Peter Pan & Wendy’. En wie zien we daar in het kostuum van de gemene Kapitein Haak? Jude Law! Een sappige rol die de film verdiept door in het verleden van de beruchte piraat te graven.

Jouw Kapitein Haak is anders dan zijn voorgangers. Hoe heb je dit nieuwe personage aangepakt?

Jude Law (foto) : «Met veel nieuwsgierigheid. Hij is trouwens niet het enige personage dat de film door een andere bril bekijkt. De titel neemt er deze keer niet voor niets ook Wendy bij. Toen ik het script las, voelde ik meteen dat David [Lowery, de regisseur, nvdr] de gekende elementen had genomen om een nieuw verhaal te bouwen. Hij gaf ons echt de kans om ons die personages, die deel uitmaken van onze kindertijd, eigen te maken. Wat Haak betreft, denk ik dat geen enkele andere versie zo zijn best heeft gedaan om hem te begrijpen, om in zijn verleden te kijken en te zien hoe hij de schurk in het verhaal is geworden. Het is altijd plezierig om een slechterik te spelen, maar ik voeg er graag ook een beetje waarheid aan toe. Volgens mij ziet geen enkele schurk zichzelf als de boosdoener. In hun eigen hoofd zijn zij de held!»

Heb je het originele boek van J.M. Barrie opnieuw gelezen?

«Ja, en het verbaasde me hoe het recht naar zijn doel gaat. Barrie maakt er weinig woorden aan vuil en er zijn geen lange dialogen of beschrijvingen. Het is eigenlijk ongelooflijk dat een verhaal dat in wezen zo uitgekleed is toch al bijna 120 jaar tot onze verbeelding spreekt. Haak duikt slechts in enkele hoofdstukken op, maar de zinnen die hem beschrijven, zijn heel specifiek. Barrie noemt hem de enige piraat waar de beroemde Long John Silver schrik voor had. Ik wist dus dat ik hem zo angstaanjagend mogelijk wou maken, zonder over the top te gaan. Ik vroeg me ook af hoe het moest voelen om te leven met een haak in plaats van een hand. Mijn Kapitein Haak ziet matroos Smee letterlijk als zijn rechterhand, een lichaamsdeel dat hij zelf niet meer aan zijn arm heeft. En dan is er het verleden in Neverland. Hoe is Haak daar ooit geraakt, en wat is er gebeurd dat hij zoveel haat voelt voor Peter Pan? Ik ga niets verklappen, maar de film geeft een geweldig antwoord op die vragen.»

Je wou Kapitein Haak angstaanjagend maken, maar ‘Peter Pan & Wendy’ blijft natuurlijk wel een Disneyfilm voor de hele familie. Hoe ver kon je gaan?

«Daar heb ik inderdaad lang mijn hoofd over gebroken. (lacht) Uiteindelijk heb ik beslist om gewoon te vertrouwen op David Lowery en zijn talent. Ik had het gevoel dat ik in goeie handen was, en ik denk dat het script een uitstekend kompas was voor iedereen. Er zitten fantastische jonge acteurs in de film, en samen zijn we erin geslaagd om alle controle op te geven en echt te spelen. Toen we onze kostuums pasten, voelden we de magie. En vanaf de eerste draaidag zat iedereen perfect in zijn vel.»

Nu je het over de kostuums hebt, dat zijn geen exacte kopieën van de tekenfilm. Waarom is dat?

«Toch hebben we ons door de tekenfilm laten inspireren. De mantel van Kapitein Haak is bijvoorbeeld rood, wat nergens in het boek vermeld staat. We hebben gezocht naar een goed evenwicht tussen de silhouetten die iedereen kent uit de animatiefilm en de geloofwaardigheid van de personages die we opnieuw wilden creëren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de vorm van de haak. En voor de outfit van Peter, met de beroemde puntige muts.»

Was je als kind onder de indruk van Kapitein Haak?

«Ik weet nog dat ik hem vooral heel grappig vond, meer niet. Kapitein Haak is eigenlijk opnieuw op mijn pad gekomen via mijn oudste zoon. Hij ontdekte de film ‘Peter Pan’ toen hij vier of vijf jaar oud was, en het was het enige waar hij aan kon denken. Ik heb toen zowat overal in huis Kapitein Haak gespeeld voor hem, jaren aan een stuk. Eigenlijk speel ik hem dus al voor de tweede keer. Alleen was het de eerste keer met een kleerhanger en een houten zwaard in mijn woonkamer.»

Disney viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Wat betekent dat voor jou?

«Ik vind het heel belangrijk om te kijken naar wat er in het verleden is gemaakt en dat te begrijpen in het licht van onze huidige wereld. Tegelijk moet ik zeggen dat ik meer nieuwsgierig ben naar de volgende 100 jaar. Ik ben natuurlijk heel fier dat ik via ‘Peter Pan & Wendy’ deel mag uitmaken van het eeuwfeest. Maar ik ben er nog meer trots op dat we een moderne film hebben gemaakt. Hij kijkt vooruit, niet terug.»