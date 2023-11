Pommelien Thijs met negen nominaties topfavoriet voor de MIA’s

Vlaamse muziekprofessionals bij radio, televisie, geschreven pers en online muziekmedia hebben voor het eerst vijf genomineerden geselecteerd per categorie. De voorbije jaren werden er maar vier artiesten per categorie genomineerd. Deze editie van de MIA’s komen daardoor in totaal 42 verschillende groepen en artiesten in aanmerking voor een prijs.

Genderneutrale categorie

Voor het eerst zijn de categorieën ‘Solo man’ en ‘Solo vrouw’ ook samengevoegd in de genderneutrale categorie ‘Solo artiest’. In die categorie neemt Pommelien Thijs het op tegen Coely, Metejoor, Brihang en Loverman.

Brihang is genomineerd in zes categorieën. dEUS en Metejoor tellen elk vijf keer nominaties. Songfestivalrevelatie Gustaph kan de hoofdprijs winnen in de publiekscategorieën ‘Doorbraak’, ‘Pop’, ‘Hit van het jaar’ en de sectorprijs ‘Videoclip’. Ook Loverman mag vier nominaties op zijn naam schrijven, onder meer in de categorie ‘Doorbraak’. Bazart, CAMILLE, Coely, Glints, Lost Frequencies en Warhaus komen ook in aanmerking voor de Vlaamse muziekprijzen. Zij zijn elk drie keer genomineerd.

Stemmen maar!

Het publiek en de muzieksector kunnen tot en met zondag 10 december stemmen voor hun favorieten via mias.be. De winnaars worden dan bekendgemaakt tijdens de feestelijke awardshow op woensdag 24 januari in het Antwerpse Sportpaleis. Wil jij erbij zijn? Dankan je tickets kopen via de website. De MIA’s worden georganiseerd tijdens de Week van de Belgische muziek (van 22 januari tot 28 januari).

