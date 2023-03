Quentin Tarantino wil in de herfst «tiende en laatste» film opnemen

De regisseur van ‘Pulp Fiction’, ‘Kill Bill’ en ‘Inglorious Bastards’ verklaarde «dat het script klaar is voor wat mijn laatste film zal zijn». «Ik denk dat ik hem waarschijnlijk in de herfst zal opnemen», voegde hij eraan toe.

De film, getiteld ‘The Movie Critic’, zal zich afspelen in 1977. Die gaat volgens Tarantino, in tegenstellling tot wat sommige media beweren, niet over een filmcriticus en is geen biopic van Pauline Kael, de New Yorkse criticus die in 2001 overleed.