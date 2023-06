Samuel L. Jackson over ‘Secret Invasion’: «Nick Fury staat niet meer zo stevig in zijn schoenen als vroeger»

Hoe is het met Nick Fury gesteld aan het begin van ‘Secret Invasion’?

Samuel L. Jackson (foto): «Hij staat niet meer zo stevig in zijn schoenen als vroeger. De fameuze ‘Snap’ [de vingerknip van Thanos die hem in ‘Avengers: Infinity War’ wegvaagde, nvdr.] heeft zijn mentale evenwicht en zijn sociale relaties verstoord. De mensen in zijn omgeving maken zich zorgen om hem en vragen zich af of hij nog wel de fut heeft om zijn job uit te oefenen. Nu keert hij terug naar de aarde omdat hij op een bepaalde manier opgeroepen wordt. Dat is het uitgangspunt, maar dan gebeuren er allerlei dingen die hem weer in het zadel helpen.»

Naar het schijnt hadden de scenaristen van ‘Secret Invasion’ klassieke helden als John Wayne in gedachten om het karakter van Nick Fury neer te zetten in deze serie. Klopt dat?

(kijkt met een blik van walging) «Ja, ik heb dat ook vernomen. Maar serieus, John Wayne? Ik heb vooral zin om onder de douche te gaan staan als ik zoiets hoor. [John Wayne gaf in 1971 een berucht interview in Playboy waarin hij onder meer zei dat hij geloofde in de superioriteit van het blanke ras, nvdr.] Geef mij dan maar Shaft!»

‘Secret Invasion’ werpt voor het eerst ook een blik achter de schermen van het privéleven van Nick Fury. Leeft hij zoals we ons al die jaren hadden voorgesteld?

«Je krijgt zelfs zijn huis te zien! Of is het een appartement? Om dat te ontdekken, zul je naar de serie moeten kijken! (lacht) Hoe beter ik Nick leer kennen, hoe meer ik hem apprecieer. In ‘Secret Invasion’ pellen we de ui, laag na laag. Je ontmoet de mensen uit zijn omgeving, een deel van zijn familie. Maar ik kreeg hier ook de kans om het scherm te delen met enkele Marvel-karakters die ik nog niet echt had ontmoet. Ik denk aan Rhodey [de beste vriend van Iron Man, gespeeld door Don Cheadle, nvdr.]. Don en ik keken er al lang naar uit.»

Don Cheadle is niet het enige andere bekende gezicht in de serie. Je wordt hier bijzonder goed omringd. Mogen we toch stellen dat Nick Fury de centrale figuur is?

«Eigenlijk niet. De plot is echt een web van personages, elk met hun eigen bedoelingen. De hoofdmotor van het verhaal is bijvoorbeeld Gravik, een Skrull die zwaar teleurgesteld is in Nick en zijn belangrijkste tegenstander wordt. Daarnaast heb je G’iah, het Skrull-personage van Emilia Clarke [bekend als drakenmoeder Daenerys uit ‘Game of Thrones’, nvdr.]. Zij probeert het evenwicht te bewaren tussen de beide kampen. En er zijn nog een hoop andere figuren.»

Cobie Smulders bijvoorbeeld, die al sinds ‘Avengers’ je spionagepartner Maria Hill speelt. Hoe was het om opnieuw op de set te staan met haar?

«Geweldig! Ik herinner me nog goed dat ik Cobie [ook bekend als Robin in ‘How I Met Your Mother’, nvdr.] ontmoette tijdens de audities voor haar personage in de eerste ‘Avengers’. Dat moet nu zowat 11 jaar geleden zijn. Ze speelde iedereen naar huis. Ze bewees niet alleen dat ze een goeie actrice is, maar ze kende ook het extreem ingewikkelde technologische jargon van de scène tot in de details. Sindsdien vormen we een onafscheidelijk duo.»

De altijd fantastische Olivia Colman speelt een nieuw personage in ‘Secret Invasion’, de Britse spion Sonya. Jullie relatie is op zijn zachtst gezegd gespannen.

«Hoe bedoel je, ‘gespannen’. We zien elkaar doodgraag, wil je zeggen? Wat Marvel verzwijgt, is dat Olivia en ik een bloedhete vrijscène gedraaid hadden maar dat die uit de serie is geknipt omdat hij te sexy was! (lacht) Nee, er is een andere reden waarom Sonya echt een verrijking is voor het verhaal. Hun verstandhouding zit soms wat scheef maar Nick vertrouwt haar. Alleen is ze misschien wel de gevaarlijkste persoon in Groot-Brittannië. Meer verklap ik niet.»

In ‘Guardians of the Galaxy - Vol. 3’ zorgde Chris Pratt voor een absolute primeur: hij werd het eerste personage in een Marvel-film dat ‘Fuck’ zegt. Ben je niet te ontgoocheld dat jij die eer niet hebt opgestreken?

«Nee. Om de heel eenvoudige reden dat ik wel degelijk de eerste was! (lacht) In mijn allereerste scène in de eerste ‘Iron Man’ heb ik er een krachtterm tussen gezwierd. Maar ze hebben die zin uit de film gelaten. En weet je, zodra de camera uit staat, maak ik dat backstage meer dan goed.» (lacht)

SecretInvasion **

Komt het omdat ‘She-Hulk’, hun vorige serie, niet het gewenste resultaat opleverde? In elk geval vertrouwt Marvel nu op één van de favoriete personages uit de MCU om hun blazoen op te poetsen: de oprichter van de Avengers zelve, Nick Fury (zoals gewoonlijk vertolkt door Samuel L. Jackson). En het doet ook deugd om weer beide voeten op aarde te hebben in een verhaal over spionnen zonder capes of magische wapenuitrusting. Zeker in de scènes met de intrigerende Sonya, een agente van de Britse geheime dienst MI6 die met sadisme en venijn gespeeld wordt door Olivia Colman. Maar het is vooral de verwarring die de bovenhand haalt. ‘Secret Invasion’ loopt aanvankelijk wat verloren omdat hij per se allerlei verbanden wil leggen met andere Marvel-films en -series. Het concept van de Skrulls, die zich kunnen transformeren in mensen, werkt eerder desoriënterend dan verontrustend. Na verloop van tijd komt de serie gelukkig tot rust en krijgen we bijvoorbeeld een scène tussen Fury en Rhodey die bijna tien minuten duurt en geen enkel special effect bevat. Als ‘Secret Invasion’ dat kan volhouden, zit er nog iets in.