SPOT ON. Echo Beatty: «Mijn grootste obstakel ben ikzelf»

«Ik ben beginnen drummen toen ik elf was. Als tiener speelde ik in allerhande bands. Op mijn 22ste kon ik gaan touren in de VS en Europa met Styrofoam als bandlid. Ondertussen producete ik zelf mijn eerste demo’s met Echo Beatty. Later heb ik een poosje in Canada gewoond om de eerste plaat te maken, die in 2013 uitkwam. Muziek heeft altijd op de eerste plek gestaan. Ik ben behoorlijk eigenwijs en leer dingen het liefst door er zelf ‘ head first’ in te duiken. Dat is niet altijd de makkelijkste weg, maar ik ben wel altijd trouw gebleven aan mezelf. Ik sta ook altijd open voor een nieuwe uitdaging, weg van conventies. Mijn grootste obstakel ben ik waarschijnlijk zelf. Ik leg de lat hoog voor mezelf. Dat werkt soms contraproductief.»