Spot On: Edouard van Praet

Edouard van Praet: «Mijn muziek is een eclectische mix van tijdperken en stijlen (pop, elektro, punk, ambient, jazz...) met een stevige rockbasis. Ik tracht via muziek om de verschillende tegenstellingen en emoties die de mens typeert, met elkaar te verzoenen. Nu eens dompelt mijn muziek de luisteraar onder in kalmte, sereniteit, euforie en goddelijke grootheidswaanzin, dan weer in angst, frustratie, verlies en depressie. Stemmen fluisteren, spreken en schreeuwen soms. Over het algemeen speel ik graag met stemmingen en plaatsen, en probeer ik een geschikt evenwicht te vinden voor mezelf en de luisteraar in de nummers.»

«Ik begon een band met mijn beste vriend toen ik 16 was, ook al wisten we nog niet hoe we een instrument moesten bespelen. We leerden alles al doende. Het soloproject werd geboren na een periode van isolatie, herverbinding en eenzaam experimenteren in 2020. Ik bracht een eerste EP uit in 2021. Daarvoor had ik een aantal soloconcerten gespeeld in lege concertzalen waar het publiek rotte tomaten naar me gooide... die ik zelf had uitgedeeld. Veel frustratie, veel waanzin, veel grootheidswaanzin, veel twijfels. Maar er was ook veel liefde, tederheid, kalmte, nieuwsgierigheid en plezier.»