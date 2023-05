SPOT ON. MARU MARU: «We maakten per ongeluk iets wat we allemaal héél tof vonden»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan de lo-fi folkband MARU MARU, die eerder dit jaar z’n debuut ‘In Kamera’ loste.

Wie zijn MARU MARU?

Maru Maru is het nieuwe project van Nina Sampermans (Ravvel, Hooverphonic, Gjon's Tears), gitarist Sebastian Leye (Portland, Delv!s, IBE, Noémie Wolfs, Slow Pilot, Noa Lee) en bassist Boris van Overschee (Portland, Delv!s, Noa Lee, Okon). De Antwerpse/Leuvense lo-fi folkband brengt intieme, filmische verhalen die tot de verbeelding spreken. Hun debuut EP ‘In Kamera’ is een verzameling van liedjes opgesteld via e-mail, in de tuin van Boris en opgesloten in een hut in de Belgische Ardennen in de loop van een paar jaar.

Beschrijf de origin story van jullie muzikale project.

Nina Sampermans: «De eerste songs van Maru Maru zijn ontstaan uit onze gemeenschappelijke liefde voor lo-fi gitaartokkels, sferische vocals en nostalgische filmmuziek. We speelden al jaren samen in verschillende bands, maar het was er nooit van gekomen om samen iets op te starten. Tijdens de eerste lockdown doken we dan eindelijk de studio in en maakten we per ongeluk iets wat we allemaal héél tof vonden. Et voilà, Maru Maru was geboren.»

Hoe onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«We maken alleen dingen die dicht bij ons staan en ons raken. Het lijkt simpel en dat is het ook.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«Adrianne Lenker, Bibio, Angelo De Augustine en Julie Byrne.»

Welke eigen song zou je bestempelen als jullie ‘signature song’?

«Onze nieuwe single ‘Remedy’ is de allereerste song die we samen schreven en was de basis in de zoektocht naar de sound van onze eerste EP ‘In Kamera’. Deze mag van ons dus zeker de titel ‘signature song’ krijgen.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Veel muziek creëren, veel platen maken, veel spelen, veel mensen raken. Kleine intieme settings in een theater in London of Parijs, of groots op Glastonbury of Lowlands; we zeggen geen neen.» (lacht)

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Great Oak Studio, LAB Music, Les Fabuleux, Lars Bauwens, Lara Richir, Bart Kuykens, Ann Bosmans en David Gilmour.»