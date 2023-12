Spot on Frankie Fame: «Tijdens mijn eerste magic mushroom trip besefte ik dat muziek mijn lot was»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan de flamboyante Antwerpse singer-songwriter Frankie Fame , die onlangs zijn tweede plaat loste.

Wie is Frankie Fame?

Frankie Fame is de alias van Antwerpenaar Michael Franck. Hoewel die artiestennaam misschien kitscherig in de oren kan klinken, is zijn muziek allesbehalve dat. Vrolijke, warme cosmopop, aangelengd met funky gitaren en psychedelische synthgeluiden, vormen de basis van de ‘Frankie Fame-sound’. Zijn debuutalbum kwam uit in 2021. Onlangs verscheen opvolger ‘Frame’.

Frankie was als prille twintiger de frontman van de funky popband Skinny Dynamite. Hij werkte ook als technicus bij Nice Recordings samen met blackwave., The Calicos, Gepetto and The Whales en David Ngyah. Fun fact: Franck is de schoonbroer van Willem Ardui, de zanger van blackwave.

Frankie Fame : «Frankie Fame is tijdloos, een glinster van hoop in de duisternis, geboren om te performen en te laten dromen. Extravagant, introvert, melancholisch, levenslustig en sensueel. Een man van vele facetten, die geleidelijk aan doorsijpelen.»

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

«Tijdens mijn eerste magic mushroom trip besefte ik dat er overal muziek in zat en dat muziek mijn lotsbestemming was. Enig probleem: ik kon op dat moment nog geen noot muziek spelen.»

Hoe onderscheid je je van de grijze massa?

«Met mijn kleurrijke verschijning en de zoektocht naar kleur, weg van het muzikaal monochrome. En mijn zoektocht is nog maar net begonnen.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?

«Soft Hair, Shuggie Otis, Hall & Oats, Sly Stone, Benny Sings en Harry Styles.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou jij aanvragen bij jouw aankomst daarboven?

«Een plaat op endless repeat lijkt mij eerder een hel dan een hemelse ervaring. Maar als ik moet kiezen: ‘Inspiration Information’ van Shuggie Otis.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Big in Japan. En als ik nog groter mag dromen: interstellaire dominantie.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Zoveel mensen, dus choosing is losing. Hier enkelen uit mijn directe omgeving de mij hebben gemaakt tot wie ik nu ben: bedankt aan Diego Faes om mij gitaar te leren spelen en het ook serieus te nemen, Ludovic Nyamabo Mulamba om als eerste in mij te geloven toen elke andere persoon zich afvroeg wat ik aan het doen was, Willem Ardui for being a genius, Tobie Speleman en Jussi de Nys om mij de knepen van de technische en minder technische kant van het platen maken te tonen en Camilla Ardui om mijn grootste supporter en criticus te zijn.»

‘Frame’ is nu uit. Frankie Fame stelt z’n nieuwe album voor op 20 & 21 december in concertzaal VierNulVier in Gent, als voorprogramma van blackwave. Beide shows zijn uitverkocht.

