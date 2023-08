SPOT ON. The Immortal Samsara Travelers: «Ik wilde iets creëren dat larger than life was»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan The Immortal Samsara Travelers, die eerder dit jaar hun debuutalbum te water lieten.

Wie zijn The Immortal Samsara Travelers?

The Immortal Samsara Travelers is een samenwerking tussen Antwerpse multi-instrumentalist Stanley Christiaensen en Amerikaanse drone gitarist Robert Halloran.

Stanley Christiaensen: «De Immortal Samsara Travelers is een internationaal project dat mikt op het losmaken van zintuiglijke euforie en bewustzijn door middel van luide, extatische furie. We brengen een unieke mix van zware, experimentele geluiden en traditionele oosterse instrumenten. We willen vooral luisteraars meeslepen naar een wereld van harmonieuze samenwerking en visionaire kunst.»

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

«Na een periode waarin ik vooral solo werkte binnen de ambient scene, besefte ik dat het tijd was om iets krachtigers en groters na te streven. Ik wilde iets maximalistisch creëren, iets dat larger than life was, vooral in deze bijna apocalyptische tijden. Dus begon ik de juiste mensen te benaderen, mijn spirituele krijgers die het helemaal begrepen. Als eerste was daar de Amerikaanse drone gitarist Robert Halloran, wiens gedrevenheid en licht chaotische persoonlijkheid perfect aansloten bij mijn idee voor de band. Vervolgens was het tijd voor het visuele aspect. Daarvoor vond ik het Franse enigma: Hervé Scott Flament, wiens verbluffend epische visies de geluiden tot leven brachten.»

Hoe onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«Door gewoon te doen wat we willen en enkel rekening te houden met de kunst en de zintuiglijke prikkelingen zelf. Er schuilt niets politiek getint of realistisch in onze muziek.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«SUNN 0))), Neptunian Maximalism, Earth, Kali Malone en Nadja.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou jij aanvragen bij jouw aankomst daarboven?

«‘Close to the Edge’ van Yes, het beste nummer en het beste album ooit gemaakt.»

Welke eigen song zou je bestempelen als jullie ‘signature song’?

«‘Spacing Guild Sustain’. Als je dat nummer in z’n geheel knalt op een ongezond geluidsniveau kan je wel eens herboren worden, denk ik. In het nummer zit alles dat we vanaf het begin nastreefden. Gesmolten golven van lage gitaarfrequenties en wilde, levendige analoge synthesizergeluiden getopt met levensbeamende, primale kreten. Een consistente drone compositie die toch zeer duidelijk opbouwt.»

Wat is jullie grootste muzikale ambitie?

«Een tien uur durend album uitbrengen dat ook nog eens samenhangend en typerend is. Daarnaast ooit muziek kunnen maken die mensen tot tranen toe kan beroeren op het niveau van Johann Sebastian Bach.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Rob Halloran, Thor Stokvis, Tijs Delacroix (OENGER), Anton Keulers, Guillaume Cazalet en Jelle Malomgré»

Het debuutalbum ‘Hanging Gardens in Glacial Apocha’ van The Immortal Samsara Travelers is nu uit via Utech Records. Op 28/10 speelt de band in het voorprogramma van Sex Swing in De Roes in Gent.