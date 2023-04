SPOT ON. Peuk: «Ik speel af en toe voor de dieren»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan het Limburgse trio Peuk, dat deze maand met ‘Escape Somehow’ zijn tweede langspeler loste.

Wie is Peuk?

Nele Janssen (foto midden): «Ik ben de frontpersoon van Peuk en ben ook actief met mijn solopianoproject Head on Stone. Ik ben geboren en getogen in en rond Opglabbeek. Dieren, natuur en muziek zijn alles voor mij. Mijn ambitie? Beter worden in tarot.»

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

«Ik had een agressievere uitlaatklep nodig dan piano spelen en besloot een gitaar in te pluggen. Ik zag vrouwen van jetje geven in rockmuziek en dacht: ‘Hoe fijn is het om jezelf zo te kunnen uiten.’ Toen heb ik met verschillende mensen mogen samenspelen en ben uiteindelijk terechtgekomen bij Dave en Jacky, die elk hun muzikale achtergrond hebben en op hun manier een mooie bijdrage leveren. Obstakels liggen vooral bij mezelf. Ik kan heel zelfkritisch zijn en dat botst soms met het kunnen loslaten en het oké vinden om fouten te maken. Ik hou van het idee dat ‘fouten’ ook iets moois kunnen betekenen. Ook hecht ik soms te veel belang aan wat anderen denken en wil ik zelfzekerder zijn.»

Hoe onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«Door zo oprecht mogelijk te zijn in wat ik doe, me niet te laten leiden door trends en modeverschijnselen, maar door steeds mijn eigen ding proberen te doen. Door buiten de lijntjes te kleuren en donkere en pijnlijke gebieden te durven opzoeken. Ik zonder me af en toe af en speel voor de dieren in plaats van onder mensen te zijn en de behoefte hebben hen steeds te imponeren.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«Cat Power, Sonic Youth, Yeah Yeah Yeah’s, Nirvana, Hole.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Ik zou graag op zoveel mogelijk verschillende plekken kunnen spelen, ook meer in het buitenland. Op die manier hoop ik ook verschillende mensen te leren kennen en zoveel mogelijk proberen te ontdekken. Ook in de muziek zelf. Ik wil me vrij kunnen voelen, doen waar ik me goed bij voel. Ik mag tevreden zijn met wat ik al bereikt heb, maar daar effectief blij en dankbaar voor zijn is soms een opgave voor mij, waardoor ik me schuldig kan voelen en weer in een negatieve spiraal terechtkom.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Familie en vrienden. Mijn rockhelden die me een andere wereld deden openen. Ook shout-out naar vrouwelijke artiesten die hard hebben moeten knokken in de muziekscene en waardoor ik nu kan staan waar ik sta. Erik Debny die me op zijn geweldige gitaren laat spelen en zelf ook een te gekke band The Shovels heeft. Mijn bandleden, die geduld met me hebben en in mij geloven. Jerv mijn kat en de dieren rondom mij, die me doen beseffen wat belangrijk is.»