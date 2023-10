Streaming doet auteursinkomsten wereldwijd stijgen, toch grote uitdagingen voor België

Verder valt het op dat de digitale inkomsten uit streaming en video on demand de fakkel hebben overgenomen van radio en televisie. Met 4,2 miljard euro zijn ze goed voor het leeuwendeel van de inkomsten (35%), een verdubbeling tegenover 2019. Radio en televisie waren goed voor 33%.

Overgrote meerderheid loopt rechten mis

Ook in ons land was er een gelijkaardige groei, namelijk 23% tegenover 2021, maar het aandeel uit digitale exploitatie in België maakte slechts 10% uit van de inkomsten. «Auteurs met internationale faam plukken de vruchten van de groeiende streamingmarkt, terwijl de overgrote meerderheid van onze Belgische auteurs nog veel te vaak rechten mislopen», klaagt Sabam.