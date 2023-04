Studio 100 mag animatieserie van ‘Stranger Things’ maken voor Netflix: «We zijn bijzonder fier»

’Stranger Things’, een Amerikaanse sciencefiction-horrorserie die zich afspeelt in de jaren 1980, was voor het eerst te zien in 2016 en telt intussen vier seizoenen. De reeks werd bedacht door de broers Matt en Ross Duffer en kon al meerdere Emmy-nominaties in de wacht slepen. Terwijl er een vijfde seizoen in de maak is, volgt nu ook een animatiereeks. Flying Bark Productions is al van start gegaan met het produceren van de serie, maar hoe die er precies zal uitzien of wanneer die uitkomt, is nog niet bekend.