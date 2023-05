Terugkeer van de kleppers: Scorsese en Depp maken comeback op Filmfestival van Cannes

Met het historische drama ‘Jeanne du Barry’ schiet het Filmfestival van Cannes vanavond uit de startblokken. Nadat hij vooral op beelden van de gemediatiseerde smaadzaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard was te zien, keert de Amerikaanse acteur Johnny Depp terug naar het witte doek. Met Martin Scorsese, Wes Anderson, Wim Wenders, Kore-eda Hirokazu, Todd Haynes en Ken Loach verschijnen nog wat kleppers opnieuw op de Croisette. ‘Omen’ (’Augure’) van Baloji is de enige Belgische film in de officiële selectie.

Depp kwam in opspraak nadat zijn ex-echtgenote Amber Heard in een opiniestuk had geschreven dat ze slachtoffer was geweest van huiselijk geweld, evenwel zonder Depp bij naam te noemen, en hij haar daarop voor de rechter daagde voor smaad. In de rol van de Franse koning Lodewijk XV maakt Depp op het Filmfestival van Cannes zijn comeback in de openingsfilm ‘Jeanne du Barry’. Dat doet hij aan de zijde van Maïwenn, die de film niet alleen regisseert, maar ook in de huid kruipt van het titelpersonage Jeanne Veaubernier.

Andere sterren

De Amerikaanse filmmaker Martin Scorsese stelt op zaterdag 20 mei zijn laatste worp, de western ‘Killers of the Flower Moon’, voor. Dat doet hij net als Sam Levinson (‘The Idol’), Kim Jee-woon (‘Cobweb’), James Mangold (‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’) en Frédéric Tellier (‘L’Abbé Pierre - Une vie de combats’) binnen de officiële selectie, maar buiten de competitie. Scorsese won in 1976 de Gouden Palm met ‘Taxi Driver’. Tien jaar later stelde hij met ‘After Hours’ voor het laatst een film voor op de Croisette. Dit jaar brengt Scorsese onder meer filmsterren Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone en Jesse Plemons mee naar de Franse badstad.

Na ‘Moonrise Kingdom’ (2012) en ‘The French Dispatch’ (2021) keert de Amerikaan Wes Anderson dit jaar terug naar het Filmfestival van Cannes met ‘Asteroid City’. De Duitse filmmaker Wim Wenders mag met de documentaire over kunstenaar Anselm Kiefer (‘Anselm’) en de langspeelfilm ‘Perfect Days’ twee films meebrengen. De Japanner Hirokazu Kore-eda is met ‘Kaibutsu’ (‘Monster’) opnieuw in de running voor een Gouden Palm, vijf jaar nadat hij die onderscheiding had binnengerijfd met ‘Shoplifters’. Na de bekroning van ‘Carol’ in 2015, maakt ook de Amerikaanse filmmaker Todd Haynes opnieuw kans op een Gouden Palm, ditmaal met ‘May December’. De Brit Ken Loach heeft als enige van de filmmakers uit de competitie al twee Gouden Palmen op zijn naam staan, voor ‘The Wind That Shakes the Barley’ uit 2006 en ‘I, Daniel Blake’ uit 2016. Als ‘The Old Oak’ bekroond wordt, wordt hij de eerste filmmaker met drie Gouden Palmen.

Hoewel de officiële selectie heel wat bekende gezichten bevat, heeft het Filmfestival van Cannes toch vooruitgang geboekt wat representatie betreft. Van de 21 competitiefilms (‘Jeanne du Barry’ en de animatiefilm ‘Elemental’ van Peter Sohn zijn opgenomen in de competitieselectie, maar worden als openings- en slotfilm buiten de competitie vertoond) zijn er zeven gemaakt door een vrouwelijke regisseur: een record. Het gaat om ‘Club Zero’ van Jessica Hausner, ‘Les Filles d’Olfa’ (‘Four Daughters’) van Kaouther Ben Hania, ‘Anatomie d’un chute’ (‘Anatomy of a Fall’) van Justine Triet, ‘L’Été dernier’ (‘Last Summer’) van Catherine Breillat, ‘La Chimera’ van Alice Rohrwacher, ‘Banel E Adama’ van Ramata-Toulaye Sy en ‘Le Retour’ (‘The Homecoming’) van Catherine Corsini.

Belgisch talent?

Met ‘Close’ van Lukas Dhont, ‘De acht bergen’ van Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch en ‘Tori et Lokita’ van de broers Dardenne waren vorig jaar drie Belgische inzendingen in de running voor de Gouden Palm. Dit jaar is dat niet geval: ons land moet het stellen met enkele Belgische coproducties. Zo zijn de broers Dardenne via hun productiemaatschappij Les Films du Fleuve, die naast ‘Jeanne du Barry’ ook ‘The Old Oak’ produceerde, vertegenwoordigd in de competitieselectie.

De nevencompetitie Un certain regard, die gedurfd en origineel werk van weinig bekende filmmakers wil programmeren, telt wel een Belgische kandidaat. Daarin gaat ‘Omen’ (‘Augure’), de eerste langspeelfim van de Belgisch-Congolese muzikant en acteur Baloji, in première. De Belgische acteurs Marc Zinga en Lucie Debay vertolken de hoofdrollen. Un certain regard telt ook enkele Belgische coproducties zoals ‘Les Meutes’ van de Marokkaan Kamal Lazraq en ‘La Rosalie’ van de Française Stéphanie Di Giusto.