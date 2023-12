Theo Francken achterna: 5 films met de slechtste fake accenten

Theo Francken is niet de enige met haar op zijn Engels. Hoewel van acteurs verwacht wordt dat ze probleemloos van accent kunnen wisselen,zoals de Engelse Benedict Cumberbatch die verandert in de New Yorker Steven Strange, Meryl Streep die in Sophie's Choice een Pools personage vertolkt of de Londense Idris Elba die een vlekkeloos Amerikaans accent neerzet in ‘American Gangster’ en ‘Prometheus’, loopt dat niet altijd van een leien dakje. Veel acteurs brengen maanden door met dialectcoaches voordat ze in de stembanden van iemand anders kunnen kruipen. Maar soms gaat het gewoon niet zoals gepland... Om de een of andere reden klikt het accent nooit helemaal goed, en het eindresultaat is voor iedereen een beetje ongemakkelijk... Ontdek hieronder de 5 films met de slechtste fake accenten.