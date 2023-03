Titina, een verterende film over een hondje op poolreis: «In een animatiefilm kun je je meer permitteren»

Van de Noorse poolreiziger Amundsen heb je misschien al gehoord. Maar wist je dat de man samen met een Italiaanse ingenieur een expeditie ondernam naar de Noordpool in een zeppelin? En dat daar ook een hondje aan boord was? In haar heerlijke animatiefilm ‘Titina’ brengt de Noorse cineaste Kajsa Næss dat verhaal tot leven.

Hoe heb je dit verhaal ontdekt?

Kajsa Næss : «Roald Amundsen is een van de nationale helden van Noorwegen, dus zijn leven kende ik. Maar ik had geen idee dat hij ooit een zeppelin had besteld om naar de Noordpool te vliegen. Laat staan dat de Italiaanse zeppelinbouwer die hem vergezelde ook zijn schoothondje had meegenomen. Het leek me een ideale manier om een ander en menselijk licht te schijnen op die poolhelden.»

Je beeldt Amundsen niet per se af als een sympathieke man. Wat vinden je landgenoten daarvan?

«Ze zijn eerst verrast, maar ergens ook opgelucht. Ze vinden het plezierig. Het helpt ook dat dit een animatiefilm is, want dan kun je je meer permitteren. Lang niet alles wat we tonen, is ook echt gebeurd. Eigenlijk hebben we nauwelijks research gedaan voor het script. Maar daar heeft niemand problemen mee. Sommige dingen die we verzonnen, bleken achteraf trouwens toch gebeurd te zijn.»

Geef eens een voorbeeld?

«Dat Amundsen met zijn ski’s uit het luchtschip wil springen wanneer het neerstort. Het leek ons een goeie manier om te onderstrepen dat die man zich pas veilig voelt met zijn ski’s aan. Maar dat is dus inderdaad gebeurd, al kwam het idee niet van Amundsen maar van een ander bemanningslid. Ook het grapje dat de Noren zogezegd Titina willen opeten, bleek achteraf authentiek. Op de archiefbeelden die we in de film hebben verwerkt, zie je trouwens dat ze veel plezier maken. Die ambiance wilden we ook meegeven.»

Titina ****

In 1926 voegde de Noorse poolreiziger Roald Amundsen een zoveelste prestatie toe aan zijn lange carrière: met een zeppelin vloog hij naar de Noordpool. Dat deed hij echter niet alleen. Ook de Italiaanse ingenieur die het luchtschip ontwierp, Umberto Nobile, maakte deel uit van de bemanning, net als diens schoothondje Titina. In de gelijknamige animatiefilm gaat het over heldhaftigheid en moed, maar ook over kleingeestigheid en arrogantie, alles gevat in een geestige, fraaie en vaak ontroerende verpakking. Verrijkend en vertederend.

‘Titina’ speelt vanaf woensdag 29 maart in de zalen.