Uitgetest: ‘Super Mario Bros. Wonder’ is de hit van het najaar

Sinds de release van de allereerste ‘Super Mario Bros’ in 1985 is de komst van een nieuwe episode telkens weer een evenement. En aangezien de meest recente aanvulling al teruggaat tot 2012 waren de verwachtingen deze keer des te groter. Wat ‘Super Mario Bros. Wonder’, die op 20 oktober officieel uitkomt, precies in huis heeft? Metro mocht zich tot het handvol gelukkigen rekenen die het op Gamescom konden ontdekken.

Anderhalve maand voor de release kregen we in een klein privé-zaaltje op Gamescom de kans om onze eerste stappen te zetten in ‘Super Mario Bros. Wonder’. We gingen er een klein uurtje mee aan de slag, met drie spelers, en daarin openbaarde de game al verschillende van zijn werelden en verrassingen. De kracht van bloemen

Eén ding is zeker: deze nieuwe episode in 2D zit vol nieuwigheden. Boordevol zelfs. De meest opvallende is alvast dat ‘Super Mario Bros. Wonder’ de Mushroom Kingdom vaarwel zegt en de speler meeneemt naar de Flower Kingdom. Je hoeft je echter geen zorgen te maken: je loopt nog steeds Koopa’s (de schildpadden met de vervaarlijke schilden) en Goomba’s (die vervelende maar niet echt gemene paddenstoelen) tegen het lijf, en je moet nog altijd goudstukken verzamelen en geheime tunnels blootleggen. ‘Super Mario Bros. Wonder’ houdt ook vast aan zijn 2D-stijl, een zijwaarts scrollende gameplay die de saga al meer dan 35 jaar typeert. En uiteraard is de grote boze Bowser ook nooit ver weg.

Voor het overige heeft de game talloze nieuwe functies en verrijkingen in petto. Te beginnen met de Wonder Flower. Als je die ontdekt en aanraakt, schakelt de game naar een heel nieuwe dimensie. Gedurende enkele tientallen seconden verandert heel het level. Er verschijnen nieuwe vijanden, de buizen komen tot leven, en je moet je haasten om zoveel mogelijk bonussen en muntstukken te verzamelen. Nieuwe transformaties

Er duiken ook nieuwe Power-Ups op. Daarmee kan Mario (net als de andere speelbare personages) zich op spectaculaire wijze transformeren, met name in een olifant. En het gaat om veel meer dan louter een visuele transformatie. Als je die bonus binnenhaalt en activeert, krijg je te maken met een compleet andere gameplay. Het personage kan nu water in zijn slurf nemen en op tegenstanders afvuren. Hij kan ook meppen met dat lichaamsdeel. En dat is lang niet de enige transformatie die we tijdens dat uurtje spelen ontdekten. We hebben Mario en zijn vrienden ook zien veranderen in een soort mijnwerker die zijn ‘borende hoed’ bepaalde harde rotsblokken uit elkaar kan opbreken, zich verstoppen in de grond en zich vastklampen aan bepaalde verticale en horizontale wanden. Een pareltje van animatie

Wat deze nieuwe game echter nog het meest markeert, is de kwaliteit van de animatie. Mario, de andere personages en om wereld die hen omringt komen op een ongeziene manier tot leven in allerlei kleurrijke en verrassende levels. Personages die hun hoofddeksel gebruiken om te zweven, een vijand die plots opduikt en hen verrast, het is telkens opnieuw een lust voor oog en lachspieren. Wanneer Mario in een olifant verandert, past de animatie zich ook aan. Omdat hij plots een flink pak struiser is, kan hij zich moeilijker voortbewegen. En dus zie je hem wringen en worstelen om uit een tunnel te geraken. Absolute toegankelijkheid

Nog een belangrijke toevoeging zijn de ‘badges’ die je in de loop van het avontuur kunt vrijspelen en waarmee je je personage vervolgens kunt uitrusten. Je vindt ze in twee soorten. Sommige badges geven je nieuwe vaardigheden, zoals de gave om gigantische sprongen te maken door je af te zetten tegen een muur. Andere zijn goed voor een kleine boost (bijvoorbeeld in het aantal muntstukken dat je verzameld hebt) of geven de speler een duwtje in de rug (bijvoorbeeld door een level meteen aan te vatten met een paddenstoel).

Die badges zijn alles behalve onbeduidend. Ze zetten in de verf hoeveel moeite de ontwikkelaars van ‘Super Mario Bros. Wonder’ hebben de gedaan om de game toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Dat merk je al meteen bij de keuze van de personages. Vijf van de twaalf startpersonages (vier Yoshi’s in verschillende kleuren en ook Nabbit) zijn speciaal ontworpen voor onervaren spelers. Die lopen namelijk geen schade op als je een stap verkeerd zet. Die elementen komen ook goed van pas, want we stelden al snel vast dat ‘Super Mario Bros. Wonder’ behoorlijk pittig kan zijn qua moeilijkheidsgraad. Solo maar ook multi

Je kunt ‘Super Mario Bros. Wonder’ op je eentje spelen, maar de game is ook ontwikkeld voor multiplayer. Maximaal vier spelers kunnen er tegelijk mee aan de slag. Nintendo zet in op samenwerking en goodwill. Anders gezegd: je kunt geen bonussen pikken van anderen, je botst niet tegen elkaar op en je loopt je teamgenoten niet voor de voeten. Alles draait echt om samenwerking. Je steelt niets, je deelt alles en je kunt zelfs medespelers reanimeren als dat nodig is. ‘Super Mario Bros. Wonder’ lijkt dan ook een ideale game om te delen met familie en vrienden, bij voorkeur spelers van hetzelfde niveau. Nintendo houdt vast aan dezelfde filosofie voor de online modus, die met opzet ‘casual’ is en die alles doet om een aangename en positieve gamesfeer te creëren, zelfs als je samenspeelt met mensen die je niet kent.

Innovatie voor Mario in 2D?

Foto’s R.V.

Elf jaar na ‘New Super Mario Bros. U’ geeft ‘Super Mario Bros. Wonder’ in een nieuwe 2D-avontuur een fraaie en welgekomen stoot verse energie aan de besnorde loodgieter en zijn bende makkers. Deze nieuwe episode mengt traditie met vernieuwing en heeft veel nieuwe functies in huis. Met al de verse elementen die de ontwikkelaars bij Nintendo aan de game toegevoegd hebben, lijkt dit de episode van de innovatie. Fraai, leuk, toegankelijk voor jong en oud, het ziet ernaar uit dat ‘Super Mario Bros. Wonder’ de hit voor het eindejaar wordt op de Nintendo Switch.