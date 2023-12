Van deze 10 films wist je nog niet dat het stiekem ook kerstfilms zijn

De grote klassieke kerstfilms kennen we ondertussen allemaal en hebben we al talloze keren opnieuw bekeken. Van ‘Home Alone’ tot ‘Love Actually’, ‘The Holiday’ en ‘The Christmas Chronicles’. Maar wist je dat er nog een heleboel andere films zijn die zich afspelen in de periode rond Kerstmis? Films die prachtige kerstscènes bevatten en toch niet snel als een kerstfilm worden beschouwd? Je zou ervan verschieten! Kortom, ga dit jaar voor een creatievere invalshoek met onze selectie van 10 films waarvan je misschien nog niet wist dat het stiekem ook kerstfilms zijn. Veel kijkplezier en een gezellige kerst toegewenst!