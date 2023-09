Vier films om Star Trek Day te vieren

Nu vrijdag 8 september is het Star Trek Day. ‘Star Trek’ werd voor het eerst uitgezonden in 1966 en is oorspronkelijk een Amerikaanse sciencefiction-televisieserie bedacht door Gene Roddenberry. In 1979 kreeg Star Trek een eerste film en intussen is de reeks dertien films rijk. Het Star Trek-universum groeide uit tot een succesvolle mediafranchise met ook tientallen computerspellen en honderden boeken, stripboeken en encyclopedieën. Kortom, de beste en makkelijkste manier om Star Trek Day te vieren is gewoon de tijd nemen om een van de series of natuurlijk de films te bingewatchen. Voorzie wat hapjes in thema entrek jeStar Trek-kostuum aan. Wij sommen onze vier favoriete Star Trek-films op. Veel kijkplezier!