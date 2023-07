Vijf kindvriendelijke films voor de zomervakantie

Welk uitstapje mag er deze zomervakantie zéker en vast niet ontbreken? Een bioscoopbezoekje met het hele gezin natuurlijk! Maar ben je er nog niet aan uit welke film het meest geschikt is voor jouw kids en de hele familie samen? Cinenews to the rescue! Wij maakten een selectie van kinderfilms die deze zomer in de bioscoop spelen, inclusief informatie over de leeftijden waarvoor deze films perfect geschikt zijn. Een zeer fijne bioscoopuitstap toegewenst!