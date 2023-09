Hoe pimp je jouw instant noedels tot een meesterwerk?

«Deze versie maakt gebruik van ramen uit een pakje, ik verzeker je dat het met de toegevoegde smaken, groenten en eiwitten iets spectaculairs wordt en verbazingwekkend makkelijk te maken. Dit is er een om naar hartenlust op te leuken - je kunt het echt niet overdrijven. Eet het slurperig of droog zoals je zelf wilt.»

Gepimpte ramen: portie voor 2

Voor de basis:

Voor het eiwit (kies uit):

Voor de groenten:

Toppings:

Methode:

2. Voeg het kokende water toe, samen met de gedroogde noedels en hun smaakzakjes, of de gekookte noedels met het verkruimelde bouillonblokje of de zakjes misosoep. Roer door elkaar en kook een minuut of twee tot het vocht grotendeels is opgenomen.