Meer dan helft Vlamingen weet niet waar hun groenten en fruit vandaan komen

Gewoontedieren

Ondanks de werkpunten beschouwt een meerderheid van de Vlamingen verse groenten en fruit als een cruciaal onderdeel van de dagelijkse kost, stelt VLAM. «Maar het is in de winkel vaak lastig om de afkomst van groenten en fruit te vinden. Als drukke gewoontedieren nemen we niet de tijd om op speurtocht te gaan op verpakkingen», zegt VLAM-woordvoerder Liliane Driesen. «Onze boodschap is daarom: heb je fruit of groenten vast, kijk dan toch even op de verpakking naar de oorsprong van je product. Dat doen we niet met een betuttelende campagne maar met een ludieke tv-spot.»