Vijf maaltijden die je in vijf minuten maakt

1. Noedels

Lekkere noedels maken is zo simpel als wat. Laat de slierten voor 3-4 minuten weken in kokend water en giet ze af. Daarna meng je ze met smaakvolle ingrediënten zoals sojasaus, sesamolie, groenten en een ei. Wok alles 1-2 minuten samen voor een heerlijk gerecht met crunch. En om het helemaal af te maken: gebruik gebakken tofu of pinda's voor extra smaak en textuur. In een mum van tijd kan je van deze voedzame maaltijd smullen.

2. Nacho’s

Laat je smaakpapillen kirren van genot met een overheerlijke nachoschotel. Begin met een laagje tortillachips en top deze af met smeltende kaas. Verwarm alles in de magnetron voor ongeveer 1-2 minuten totdat de kaas lekker lopend is. Voeg vervolgens jalapenopepers, tomaten, zwarte bonen en guacamole toe. Tip: maak deze snack voor een filmavondje met vrienden – ze zullen je dankbaar zijn.

3. Pizzabrood

Tover een saai plakje brood om in heerlijk pizzabrood. Dat doe je door eerst je broodje te besmeren met tomatensaus. Voeg dan geraspte mozzarella, salami, gehakt of groenten toe. Sluit de pan af met een deksel voor ongeveer 3-4 minuten totdat de kaas is gesmolten en het pizzabrood knapperig is. Pizza Hut, who?

4. Macaroni

Maak de meest smeuïge macaroni door de pasta gedurende 3-4 minuten te koken in een pan met kokend water. Giet de pasta af en voeg een flinke klont boter, een scheutje melk en een handvol geraspte kaas toe. Meng alles goed door elkaar, zodat de kaas smelt en de macaroni lekker romig wordt. Verwarm de macaroni nog even in de microgolf gedurende 1-2 minuten, zodat de kaas lekker lopend is. Over comfort food gesproken.

5. Tosti