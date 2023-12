«2023 derde warmste jaar sinds begin metingen»

Het meteorologisch instituut verwacht dat de gemiddelde temperatuur dit jaar op 12,1 graden zal uitkomen. Enkel in 2020 en 2022 was het nog warmer. Toen haalde het kwik gemiddeld 12,2 graden. De gemiddelde minimumtemperatuur evenaart wel het record van 2014 met 8,5 graden.

Nat jaar

Voorts was 2023 een natter jaar dan gemiddeld, met een verwachte totale neerslaghoeveelheid van 989,2 mm. De laatste dertig jaar was het maar in drie jaren nog natter: 2001 (1088,5 mm), 2002 (1077,8 mm) en 2021 (1038,8 mm).

Dat neemt niet weg dat er ook een lange droogteperiode was. De op een na langste sinds het begin van de waarnemingen in 1892 zelfs. Tussen 16 mei en 16 juni viel er in Ukkel geen druppel neerslag. Alleen in 2007 registreerde het KMI een nog langere periode zonder neerslag.