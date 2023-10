AHA. Daarom lukt het je niet om vegetarisch te eten

Genen

Volgens wetenschappers aan Northwestern University zouden je genen een rol kunnen spelen in je keuze om vegetariër te worden én te blijven. Ze vergeleken de genen van 5.324 vegetariërs met 329.455 vleeseters in het Verenigd Koninkrijk. De onderzoekers vonden uiteindelijk 34 genen die een mogelijke rol zouden kunnen spelen.

«Deze genen hebben belangrijke functies als het gaat over het vetmetabolisme en de hersenfunctie», lieten de onderzoekers optekenen in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE. «Onze data toont aan dat het volgen van een streng vegetarisch dieet beïnvloed wordt door genetica. We vermoeden dat veel meer mensen vegetarisch willen eten, maar dat ze dat niet kunnen omdat ze genetisch niet zo in elkaar steken. Maar op dit moment is dat slechts speculatie en moet er nog veel meer onderzoek verricht worden om vegetarisme beter te begrijpen.»