Amazonerivier bereikt laagste punt in honderd jaar

De rivieren in het Amazonegebied zijn van levensbelang voor de gemeenschappen die zich errond bevinden. Door de dichte bebossing van het regenwoud is het aantal berijdbare wegen beperkt, waardoor voedsel, medicijnen en schoon drink water via het water worden vervoerd. Als gevolg van het lage waterpeil zijn volgens de lokale autoriteiten ruim 481.000 mensen geïsoleerd geraakt en hebben ze geen toegang meer tot essentiële producten. In een reactie hebben verschillende gemeenten de noodtoestand uitgeroepen.