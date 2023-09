Australië kondigt ontstaan van weerfenomeen El Niño aan: vrees voor zware bosbranden

De aankondiging, die voorspellingen bevestigt van andere weeragentschappen, komt er op een moment dat Australië te kampen heeft met uitzonderlijk hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.

Weeradviseur voor de regering Karl Braganza verklaarde dat El Niño zich geïnstalleerd heeft in de Stille Oceaan, op het moment dat zich een lentehittegolf ontwikkelde in het oosten van het land. Het fenomeen zal de temperaturen van de oceanen, die al sinds april op een recordhoogte liggen, nog doen stijgen.

Meer regen en ernstige droogte

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) verklaarde in juli al dat er 90% kans bestaat dat El Niño in de tweede helft van het jaar gevormd zou worden. «Dat zal de kans om temperatuurrecords te verbreken aanzienlijk vergroten en een meer extreme hitte veroorzaken in talrijke regio’s en in de oceanen», zei WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas. El Niño vindt gemiddeld elke twee tot zeven jaar plaats, en duurt over het algemeen negen tot twaalf maanden.

Het fenomeen wordt over het algemeen gelinkt aan meer regen in bepaalde regio’s in Latijns-Amerika, het zuiden van de Verenigde Staten, de Hoorn van Afrika en Centraal-Azië. In Australië, Indonesië en in bepaalde regio’s in Zuid-Azië en Centraal-Amerika kan het dan weer ernstige droogte veroorzaken.

De erg hoge temperaturen - tot 34 graden in New South Wales, 10 graden meer dan het gemiddelde in de lente - vergezeld van een warme wind aan de oostkust van Australië doen vrezen voor verwoestende bosbranden zoals in de zomer van 2019-2020. Het natte weer de afgelopen jaren heeft er bovendien voor gezorgd dat de bomen sneller zijn gegroeid, waardoor er ook meer brandhout is.