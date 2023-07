Australië kan eerste land worden dat hiv-epidemie beëindigt: «Monumentale mijlpaal»

Australië zou het eerste land ter wereld kunnen worden dat een einde kan maken aan de hiv-epidemie. «Het feit dat we het kunnen hebben over het elimineren van hiv-besmettingen in welk land dan ook is ongelooflijk. Het toont aan wat mogelijk is en geeft ons hoop», aldus directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie Tedros Adhanom Ghebreyesus in het kader van de twaalfde conferentie van de International Aids Society (IAS), die van 23 tot 26 juli plaatsvindt in Brisbane.

Volgens de universiteit van New South Wales werden in Australië in 2022 555 nieuwe hiv-besmettingen geteld. In 2013 waren dat er nog 1.037. Vooral preventieve maatregelen zoals meer hiv-tests en de PrEP-medicatie (pre-expositie profylaxe), waarmee risicogroepen zich kunnen beschermen voor ze besmet geraken, hadden een positieve impact. Daarnaast kan door de huidige medische mogelijkheden steeds beter verhinderd worden dat een hiv-infectie zich ontwikkelt tot aids. Experts noemen de dalende infectiecijfers «een monumentale mijlpaal».

88% daling

Tijdens de conferentie, waaraan duizenden experts en activisten deelnemen, stelden onderzoekers ook de resultaten voor van een wijk in het centrum van Sydney, die ooit het epicentrum van de hiv-epidemie in Australië was en waar het virus zich nu nog amper verspreidt. In Inner Sydney is het aantal besmettingen bij homomannen tussen 2010 en 2022 met 88% gedaald.

«We beschikken over de know-how»

«Het Australische succes toont ons dat we over de wetenschap, werktuigen en know-how beschikken om besmettingen te stoppen en levens te redden», aldus Tedros. «De uitdaging waar we nu voor staan is om het succes overal ter wereld te herhalen, in het bijzonder bij de armste, meest gemarginaliseerd en moeilijkst bereikbare gemeenschappen.»

Het doel van de Verenigde Naties en hun programma UNAIDS is om van aids tegen 2030 geen wereldwijde bedreiging meer te maken. Dat impliceert een daling van het aantal nieuwe hiv-besmettingen met 90 procent tegenover 2010.

