IN BEELD. Extreme luchtvervuiling jaagt toeristen weg uit Thailand

De laatste weken was de luchtkwaliteit in Chiang Mai bij de top vijf van de slechtste ter wereld, aldus de Air Quality Index (AQI) die het niveau van schadelijke stofdeeltjes, zoals fijnstof, bijhoudt. In maart liep de vervuiling op de index op tot 289 waarden. Ter vergelijking: waarden tussen de 0 en 50 worden gezien als goede luchtkwaliteit. Op maandag bereikte het niveau 171, nog steeds 19 keer hoger dan het aan te raden level. Als oorzaak wijst de regering naar de bosbranden en stoppelverbranding en Thailand en zijn buurlanden. Burgers worden aangeraden om binnen te blijven of een mondmasker te dragen dat de stofdeeltjes tegenhoudt.