Zelden geziene haai aangespoeld aan Ierse kust

De kleintandzandtijgerhaai (Odontaspis ferox) leeft normaal gezien in water van meer dan honderd meter diep. De ontdekking van het dier leidt nu tot verbazing, omdat de meeste noordelijke waarneming van een levend exemplaar plaatsvond in de Golf van Biskaje, tussen Frankrijk en Spanje.

Tweede op enkele weken tijd

«Ik wist dat ik er dringend heen moest om monsters te nemen van dit zeldzame dier», zegt hij. «We gaan nu een aantal tests uitvoeren om de doodsoorzaak te achterhalen en ook om meer te weten te komen over de soort in het algemeen.» Twee weken geleden spoelde een andere haai van dezelfde soort al aan in Zuid-Engeland. «Om zo snel daarna een tweede exemplaar te zien, is wel beetje verontrustend», zegt Payne.