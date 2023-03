België draaischijf in handel illegaal gekapt tropisch hout

Door een gebrek aan controles is België een draaischijf voor de handel in illegaal gekapt tropisch hout. Dat blijkt dinsdag uit Deforestation Inc., een internationaal onderzoek waar ook De Tijd, Knack en Le Soir aan hebben meegewerkt.

Naast ontbossing leidt de illegale kap ook tot criminaliteit, corruptie, witwaspraktijken en schendingen van mensenrechten in de landen van oorkomst. Sinds maart 2013 is de import van illegaal gekapt hout dan ook verboden door de Europese houtverordening.

Drie hoogrisicolanden

Maar de afgelopen tien jaar is de Belgische import van gezaagd tropisch hout uit niet-EU-landen meer dan verdubbeld. Vorig jaar ging het om ruim 234.000 ton, bijna de helft van de totale import in de EU, zo schrijft De Tijd. Het overgrote merendeel, namelijk tachtig procent, wordt doorgevoerd naar andere EU-lidstaten. Het hout komt vooral binnen uit drie landen: Kameroen, Gabon en Brazilië. Dat zijn hoogrisicolanden als het gaat over illegaal gekapt hout en corruptie in de houtsector.

De federale overheidsdienst Leefmilieu heeft twee inspecteurs in dienst die instaan voor de controle van de 4.500 actieve houtimporteurs in ons land. Van de belangrijkste 120 importeurs konden de inspecteurs de helft controleren. Sinds 2017 vinden hoogstens dertig controles per jaar plaats.

Sluipwegen

Door het tekort aan controles vindt illegaal hout makkelijk een weg naar ons land, soms via sluipwegen. Zo wijzen de journalisten naar verschillende dubieuze ladingen uit Myanmar als voorbeeld. Ook uit de stijging van het aantal vaststellingen van inbreuken door de douane, blijkt de ernst problematiek.

«Er is import van tropisch hout waarvan we niet zeker zijn of het legaal gekapt is», zegt Wendy Lee, woordvoerster van Leefmilieu, aan De Tijd. «Het is een probleem, maar we kunnen ons alleen uitspreken over wat we controleren. Er zal zeker een deel zijn dat we niet zien, dat we niet weten.»

Philippe Verbelen van milieuorganisatie Greenpeace hekelt dat de pakkans voor houtimporteurs in België tien jaar na de Europese houtverordening nog altijd «zeer, zeer klein» is. «Hoe kan je de regels in België handhaven met slechts een twintigtal controles in een jaar? Dat is bijna niets als je ziet hoeveel hout België binnenkomt», hekelt Verbelen.