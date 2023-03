België is kampioen in inzet van pesticiden, zo blijkt uit onderzoeksrapport

België is een slechte leerling, zo blijkt uit het rapport. Een derde van de toelatingen worden verleend voor pesticiden die zijn ingedeeld zijn als kankerverwekkend, giftig voor de voortplanting, schadelijk voor baby’s die borstvoeding krijgen en/of giftig voor bepaalde organen na herhaalde of langdurige blootstelling. Daarnaast wordt 26 procent van de vergunningen voor bestrijdingsmiddelen in België verleend aan producten die als kankerverwekkend en/of vergiftig voor de voortplanting zijn ingedeeld. Het gaat om meer dan 400 vergunningen. Ook is een kwart van de in België toegelaten pesticiden zeer giftig en moeten ze door een veiliger alternatief worden vervangen.