«Belgische banken investeren miljarden in fossiele brandstoffen»

De organisatie voerde vrijdagochtend actie aan het kabinet van federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), aan wie ze in een open brief vragen mee aan de Europese kar te trekken om een verbod uit te vaardigen op investeringen in bedrijven die de ontginning van fossiele brandstoffen verder willen uitbreiden.

Opwarming aarde ook in ons land voelbaar

De organisatie wijst op het feit dat de opwarming van de aarde ook in België reeds voelbaar is. «Vorige zomer kampten we met ongeziene overstromingen in Wallonië, deze zomer kreunden we onder extreme droogte en warmte», aldus Jozef Vandermeulen, Fairfin-beleidsmedewerker en auteur van het onderzoek.

«Enkel wanneer we onder de 1,5 graden opwarming blijven, vermijden we de totale klimaatchaos. Dat betekent ook dat er geen nieuwe infrastructuur voor fossiele energie gebouwd mag worden.» Nochtans gebeurt dat vandaag de dag nog veel te vaak, zo duidt Fairfin.

Investeringen in fossiele projecten

Volgens Fairfin zegeviert de winstlogica van de banken op de belofte om te investeren in duurzame energie. «Ondanks alle mooie woorden en akkoorden, financierden 60 van de grootste banken ter wereld meer dan 4,7 biljoen euro aan fossiele projecten sinds COP21.

«Het gaat om bedrijven die investeren in pijpleidingen of oliepompen en gasvelden. Nochtans is er ongelofelijk veel wetenschappelijk bewijs dat dit nodig zou zijn», duidt Vandermeulen aan persagentschap Belga.

Deze ’fossiele uitbreiders’, bedrijven zoals Shell, Exxonmobil, QatarEnergies, China Sinopec en Saudi Aramco, kregen sinds 2021 10.990.550.000 euro aan investeringen van ’Belgische’ banken. Onder andere ING, BNP Paribas Fortis en KBC hebben boter op het hoofd.

Om die reden roept Fairfin de minister van Financiën op om mee aan de Europese kar te trekken en een verbod uit te vaardigen op dergelijke investeringen.