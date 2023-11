Bio bij je thuis: online shoppen kan ook bij biowinkel

Biologisch eten is niet langer alleen weggelegd voor de bewuste consument die tijd heeft om speciaalzaken te bezoeken. The Barn, een naam die al bekend staat om zijn overdekte markten die zich richten op biologische en lokale producten, is sinds dit jaar de nieuwste speler in de wereld van e-commerce, een stap die de toegankelijkheid van bio-producten naar een nieuw niveau tilt.

In een tijdperk waarin telewerk de norm is geworden en ons koopgedrag ingrijpend heeft veranderd, komt The Barn tegemoet aan de groeiende vraag naar thuisleveringen. Met de lancering van een eigen e-shop en een speciale bezorgdienst, heeft The Barn een strategische stap gezet om klanten buiten de fysieke locaties te bereiken en te bedienen.

Deze uitbreiding naar de digitale wereld was geen overhaaste beslissing. Na veel overwegingen en het afwegen van logistieke uitdagingen, heeft The Barn een online platform ontwikkeld dat trouw blijft aan de waarden van het bedrijf. Klanten kunnen nu ook thuis genieten van dezelfde verse en kwalitatief hoogstaande producten die The Barn op zijn markten aanbiedt.

Bio zonder zorgen

Het is een evenwichtsoefening tussen toegankelijkheid, gemak en het handhaven van kwaliteit. The Barn, met zijn zeven overdekte markten verspreid over Brussel en Antwerpen, heeft nu een virtuele aanwezigheid op www.thebarn.bio, waar klanten uit alle Brusselse gemeenten en de omliggende regio's hun bestellingen kunnen plaatsen.

Een opvallende feature van deze nieuwe dienst is de belofte om leveringen binnen vier uur te garanderen, mogelijk gemaakt door een samenwerking met het leveringsplatform Shippr. Deze service is uniek in de sector en dekt de 19 Brusselse gemeenten en verschillende omliggende gemeentes, waardoor het bereik van The Barn aanzienlijk wordt uitgebreid.

Om de nieuwe e-shop en bezorgdienst soepel te laten functioneren, heeft The Barn zijn interne processen herzien en investeert het in opleiding voor zijn medewerkers. Deze stap is meer dan alleen een uitbreiding van diensten; het is een manier voor The Barn om de relatie tussen producent en consument te versterken, en te tonen dat het bedrijf bereid is te evolueren met de vraag van zijn klanten.

Lees ook November is vegan maand: Try Vegan moedigt Belgen aan om vaker plantaardig te eten