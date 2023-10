November is vegan maand: Try Vegan moedigt Belgen aan om vaker plantaardig te eten

De Belgische initiatiefnemer BE Vegan organiseert dit jaar opnieuw Try Vegan, een challenge om tussen 1 en 30 november zoveel mogelijk vegan te eten. Een maand vegan eten, betekent lang niet dat je elke dag achter de kookpotten hoeft te staan, ook de horeca doet met volle goesting mee. Voor de officiële kickstart van Try Vegan sloot de organisatie dit jaar een smakelijke samenwerking met topchefs Bart De Pooter en Laurence Haegeman.

Try Vegan, een initiatief van de Belgische organisatie BE Vegan, nodigt gedurende de maand november alle Belgen uit om te ontdekken hoe lekker, gezond en gevarieerd vegan eten is. Dit gebeurt voornamelijk aan de hand van een volledig gratis online coachingsprogramma dat loopt gedurende 4 weken. Dit programma is voor iedereen beschikbaar die graag wat inspiratie wil opdoen om vaker vegan te eten. Na je inschrijving via de website van Try Vegan krijg je een digitaal starterspakket waarmee je aan de slag kan. Het coachingsprogramma bestaat onder andere uit 3 mails per week met een weekmenu, recepten, achtergrondinformatie, tips en leuke winacties. Daarnaast kan je ook vragen stellen aan een ervaren diëtiste en in de Try Vegan-Facebookgroep kan je ervaringen uitwisselen met andere deelnemers.

«Regelmatig vegan eten is het meest impactvolle dat je kan doen als individu, zowel voor je gezondheid, de planeet en voor de dieren. Het is tenslotte een beslissing die je drie keer per dag maakt. Daarom zijn heel veel mensen getriggerd om vegan te eten, maar ze weten niet goed waar te beginnen. Met Try Vegan willen we hier een antwoord op bieden,» aldus BE Vegan.

Topchefs Bart De Pooter en Laurence Haegeman co-creëren vegan smaakbom

Naast het gratis online coachingsprogramma dat je gemakkelijk van thuis uit kan volgen, sloot BE Vegan ook een samenwerking met bekende topchefs Bart De Pooter en Laurence Haegeman om een heus Try Vegan degustatiemenu te ontwikkelen. Zo stellen beide chefs het voorbeeld aan de horeca: vegan gerechten kunnen anno 2023 niet meer ontbreken op de menukaart. Deze samenwerking benadrukt de eenvoud en creativiteit van vegan koken.

Dit vegan degustatiemenu werd speciaal samengesteld voor Try Vegan en zal tijdens de maand november op het menu staan van de restaurants van Bart en Laurence, namelijk The Sapphire House en De Vijf Seizoenen.

BE Vegan vzw is een Belgische vegan organisatie, opgericht op 1 november 2014, met als voornaamste doel het bewustzijn rond de vegan levensstijl te vergroten en het bieden van ondersteuning aan de vegan community.

Wil je jezelf met Try Vegan uitdagen om vaker vegan te eten? Je bent in goed gezelschap. Vorig jaar telde de campagne meer dan 16.000 enthousiaste deelnemers. Schrijf je nu gratis in en ga binnen- en buitenshuis op vegan ontdekkingsreis. Doe mee, join the community op tryvegan.be .