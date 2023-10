Deze prestigieuze restaurants serveren een week lang geen vlees: «Op dit moment wordt er nog te veel vlees gegeten»

Flexitarisch

De Week Zonder Vlees is een oorspronkelijk Nederlands idee. Bedenkster Isabel Boerdam voerde de eerste editie in 2018 in haar eentje. Haar Stichting Nationale Week Zonder Vlees vindt dat elke dag vlees eten niet meer van deze tijd is. Daarom promoot de organisatie een flexitarisch eetpatroon waarin vlees, vis en zuivel afgewisseld worden met plantaardige ingrediënten.