Campagne #PlantHealth4Life vraagt aandacht voor gezondheid van planten

Het bevolkingsaantal in Japan gaat er aan een zorgwekkend tempo op achteruit. In 2022 daalde de bevolking in alle 47 prefecturen van Japan. Resultaat: Japan telt 800.000 inwoners minder, en de vergrijzing zet zich voort. Zelfs de yakuza, de Japanse maffia zeg maar, telt nu meer zeventigers dan twintigers. Wat is er aan de hand?