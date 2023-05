CUTE. Deze Tasmaanse duivel babietjes zijn te schattig

In 2020 werden «Avontuurlijke Lisa» en 10 andere Tasmaanse duivels opnieuw geïntroduceerd op het vasteland van Australië, nadat ze daar ongeveer 3000 jaar geleden waren uitgestorven. Nu is Lisa bevallen van drie joeys die de groeiende populatie van deze kleine buideldieren aanvullen.

«Dit is een prachtig voorbeeld van hoe het terugbrengen van een soort naar zijn thuis het hele ecosysteem opnieuw kan verwilderen», aldus Janice Chanson, Re:wild senior associate of species conservation. «Dit is bijzonder belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies en voor de verbetering van de algemene gezondheid van onze planeet. Aussie Ark biedt ook een model voor hoe we effectief worstelende ecosystemen over de hele wereld kunnen herwinnen.»