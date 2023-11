Delhaize schakelt larven in om voedseloverschotten te verwerken

Het proefproject bij Bakker Belgium, een leverancier van Delhaize voor groenten en fruit, is voor beide partners geslaagd en nu wil Delhaize er op grotere schaal mee aan de slag. In de toekomst zullen zo alle voedseloverschotten uit de winkels die niet meer geschikt zijn voor consumptie door de mens, gebruikt kunnen worden om eiwit als supplement voor dierenvoeding te maken. Het doel is om 20 ton voedseloverschotten per maand te verwerken tot 3 ton larven.