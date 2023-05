Deze Belgische stad is perfect voor een groene citytrip aldus Greenpeace

De Franse afdeling van de milieuorganisatie moeten we ons reisgedrag grondig aanpassen. «Om de klimaatopwarmking te beperken tot 1,5°C mogen we tegen 2030 nog maximaal 3 ton CO2 per jaar uitstoten. Het vliegtuig is zo vervuilend dat je daar met één reis vaak al over gaat», aldus Greenpeace. Tijd dus om op zoek te gaan naar alternatieven en de milieuorganisatie komt daarom met een lijst van 41 groene bestemmingen, die je makkelijk met het openbaar vervoer kan bereiken.